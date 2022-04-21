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Poslední aktualizace: 21. dubna 2022
Doba čtení 1 min

Podprsenka podle Adwoy

Nejlepší podprsenka na sport i volný čas

Adwoa Aboahová odpovídá na tvoje nevyřčené dotazy: Jaká podprsenka je nejlepší na sport i volný čas?

Jsem člověk, který vstane, jde ven a domů se celý den už nevrací. Proto potřebuju podprsenku, ve které můžu jít do tělocvičny a pak se nemuset převlékat předtím, než vyrazím do města vyřizovat si další záležitosti.

A proto zbožňuju podprsenku Nike Swoosh. Je neuvěřitelně pohodlná, měkká a dodává oporu. Když ji mám na sobě při cvičení se svým osobním trenérem (a nejsem pak úplně zpocená), nechám si ji na sobě i celý zbytek dne, kdy jezdím po městě, scházím se s přáteli a chodím po konkurzech.

Je to podprsenka se střední oporou, takže je úplně ideální pro mou úroveň cvičení a zároveň díky tomu zbytečně nestahuje.

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Bra By Adwoa: nejlepší sportovní podprsenka

Původně zveřejněno: 21. dubna 2022