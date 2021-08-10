Podcast Trained: Otevři svou mysl s Adamem Grantem

Trénink

Adam Grant se naučil přehodnocovat své domněnky na hraně skokanského prkna. Jako organizační psycholog má teď k dispozici vědu, která dokazuje, jak silný vliv může tenhle proces mít.

Poslední aktualizace: 10. srpna 2021
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Organizační psycholog Adam Grant radí, jak být chytřejší – pomůže nám zpochybňování našich přesvědčení

Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.

Podle organizačního psychologa Adama Granta jsou informace neustále rychlejší a dostupnější než kdykoliv předtím a jediná cesta, jak s nimi udržet krok, je naučit se přehodnocovat své domněnky. V téhle epizodě Trained mluví autor bestselleru s Ryanem Flahertym, hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike, o tom, jak otevřít svou mysl. Začíná radou od svého instruktora skoku do vody z dětství, která mu pomohla překonat strach (z výšek) a porozumět, že pracovní etika je víc než přírodní talent (nebo grácie) – což nakonec Granta přivedlo k americkému národnímu titulu. Potom mluví o tom, proč bychom se nikdy neměli shodnout na tom, že se neshodneme, o nebezpečí kultů zdraví a wellnessu a o síle jeho takzvané „sítě zpochybňovatelů“.

„Čím víc se zrychluje vědomost, tím rychleji se mění svět kolem nás a tím rychleji se musíme měnit i my s ním.“


Adam Grant
Organizační psycholog a autor knihy Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know


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Chceš poradit ohledně nastavení mysli, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Napiš na trained@nike.com a Ryan Flaherty se ti pokusí vyjít vstříc.

Původně zveřejněno: 5. srpna 2021