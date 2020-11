Průvodce ACG pro mír na Zemi

KROK 1: Příroda je všude kolem tebe. Každý den můžeš dávat pozor a všímat si maličkostí, které se dají snadno přehlédnout. Ta malá tráva, která roste v prasklém chodníku, k přírodě patří.



KROK 2: Proč tenhle týden nezajít do jednoho z nedalekých parků nebo na jiné veřejné místo venku, které se nachází blízko tebe? Určitě si to tam pořádně užiješ.



KROK 3: Dej si za cíl jít jednou za měsíc na túru nebo na dlouhou procházku v přírodě. To ti pomůže víc si cenit vlastního okolí. Vezmi s sebou i kamaráda, dvounohého, čtyřnohého nebo dokonce stonohého. ACG nikoho nediskriminuje.



KROK 4: Pokud někdy bylo tvým plánem zajet do národního parku, naplánuj si roční výlet a jdi do toho. Tvůj osud je v tvých rukou. I když se dá říct, že pokud je to opravdu tvůj osud, tak vlastně není v ničích rukou. Aspoň budeš mít na výletě o čem přemýšlet.