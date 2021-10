Co podle spoluzakladatelky AARMY Angely Manuel-Davisové doopravdy znamená žít svůj život co nejlépe

„Žít snový život“ neznamená vyměnit pracovní dobu od devíti do pěti za margarity na pláži (nic proti). Pro Angelu Manuel Davisovou, motivační ředitelku (vážně povolání!) a spoluzakladatelku sálové cyklistiky a boocampového klubu AARMY to znamená zjistit, co tě motivuje, a pak se do toho pustit naplno. V téhle epizodě Trained se bývalá americká atletická hvězda připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové. Podělí se s ní o to, jak jí cyklistika naháněla strach, a nakonec se dostala k trénování Jay-Zho a Oprah a jak se díky radám od táty její lekce proslavily pod názvem „duchovno na kolech“. Vysvětluje také, proč jsou zodpovědnost a afirmace hybatelem změn, jak si doma vytvořit atmosféru skupinové lekce a co dělá pro to, aby načerpala energii. Stručně řečeno? Řekne nám, jak můžeme všichni dosáhnout na život, který si zasloužíme.