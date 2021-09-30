Co podle spoluzakladatelky AARMY Angely Manuel-Davisové doopravdy znamená žít svůj život co nejlépe

Podcast Trained: Drž se svého záměru zuby nehty s Angelou Manuel Davisovou
Trénink
Někdy je člověk sám sobě největší překážkou. Ať už je to v tělocvičně, nebo mimo ní. Motivační ředitelka klubu AARMY má pro tebe řešení.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
„Žít snový život“ neznamená vyměnit pracovní dobu od devíti do pěti za margarity na pláži (nic proti). Pro Angelu Manuel Davisovou, motivační ředitelku (vážně povolání!) a spoluzakladatelku sálové cyklistiky a boocampového klubu AARMY to znamená zjistit, co tě motivuje, a pak se do toho pustit naplno. V téhle epizodě Trained se bývalá americká atletická hvězda připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové. Podělí se s ní o to, jak jí cyklistika naháněla strach, a nakonec se dostala k trénování Jay-Zho a Oprah a jak se díky radám od táty její lekce proslavily pod názvem „duchovno na kolech“. Vysvětluje také, proč jsou zodpovědnost a afirmace hybatelem změn, jak si doma vytvořit atmosféru skupinové lekce a co dělá pro to, aby načerpala energii. Stručně řečeno? Řekne nám, jak můžeme všichni dosáhnout na život, který si zasloužíme.
„Odměna spočívá v tom, že víš, že si zasloužíš výsledky, které na tebe na druhé straně čekají. Častokrát se člověk sám sobě postaví do cesty a rozmluví si věci ještě předtím, než si dá šanci.“
Angela Manuel Davisová, spoluzakladatelka klubu AARMY a motivační ředitelka
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.