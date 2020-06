Zlepši se v běhání, i když neběháš

Vyzkoušej tyhle jednoduché tipy na trénink, výživu a regeneraci, aby se ti běhalo co nejlíp.

Běžcem nejsi, jenom když běžíš. Těch dalších zhruba 23 hodin ze dne? To jsi běžcem taky. Proto si nejlepší běžci osvojují zdravé návyky, které podporují jejich sport během všech hodin, kdy běhat nevyrazí.



Objevili jsme změny v životním stylu, co ti můžou pomoct běhat silněji, rychleji a efektivněji – a nemusíš ani do tréninku přidávat další kilometry. Tady je přesný návod, jak to provést.



1. Dělej posilovací cviky zaměřené na jednu nohu



„Běh vyžaduje zapojení skoro všech hlavních svalových skupin. To je důvod, proč ti silový trénink na celé tělo pomůže stát se lepším sportovcem, ale taky se správným držením těla, a snížit šanci na zranění“, tvrdí kouč Bec Wilcock z Nike Run Club z Los Angeles.



Jestli chceš dobře běhat, potřebuješ kromě síly taky vynikající stabilitu. „Při každém došlapu musí být celé tvoje tělo v rovnováze, aby drželo vzpřímený postoj a nenaklánělo se ani na jednu stranu,“ říká Janet Hamiltonová, silová a kondiční trenérka a majitelka společnosti Running Strong se sídlem v Atlantě.



Existuje na to speciální způsob tréninku – a vybuduješ si tím sílu a rovnováhu najednou. „Potřebuješ zatížit sval podobným způsobem, jaký by pocítil, když běžíš,“ vysvětluje Ian Klein, specialista na fyziologii, cross trénink a prevenci úrazů na univerzitě v Ohiu. Klein říká, že to znamená zaměřit se na cvičení na jednu nohu, která napodobují jednostranný pohyb běhu a po celou dobu vyžadují tvoji stabilitu. Vyzkoušej výpady, výstupy a dřepy na jedné noze.