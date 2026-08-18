  1. Running
    2. /
  2. Bekleidung
    3. /
    4. /
  4. Shorts

Laufshorts mit Taschen

(23)
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride Plus
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 80
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 13 cm)
CHF 55
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
CHF 42
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
CHF 55
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
CHF 99.95
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT-Laufshorts mit Futter für Herren (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Challenger
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter für Herren (ca. 18 cm)
CHF 45
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
CHF 94.95
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
CHF 80
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 10 cm)
CHF 94.95
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
CHF 45
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
CHF 99.95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
CHF 99.95
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (Herren, ca. 18 cm)
CHF 55
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Fast
Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
CHF 50
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 45
ACG Second Sunrise
ACG Second Sunrise Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
ACG Second Sunrise
Dri-FIT ADV-Shorts mit Innenslip (Herren, ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 37
Nike
Nike Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,6 cm)
29 % Rabatt

Laufshorts mit Handytaschen und Reißverschlusstaschen: mehr Freiheit beim Laufen

Von der kurzen Runde nach der Arbeit bis hin zum Trailrunning am Wochenende – dank unserer Laufshorts mit Taschen bist du für jedes Abenteuer bereit. Diese Multitalente sind perfekt für Handy, Bankkarten und andere Essentials und vereinen somit praktische Details mit leistungsstarken Features.


Wenn du an deiner neuen Bestmarke arbeitest, machen selbst die kleinsten Dinge einen großen Unterschied. Deswegen statten wir unsere Laufshorts mit Handytaschen aus – schließlich solltest du dich beim Laufen nicht um deine Wertsachen sorgen müssen. Hier erwartet dich aber auch jede Menge Tragekomfort. Dafür sorgen elastische Stoffe und seitliche Schlitze an den Beinen, die optimale Bewegungsfreiheit versprechen. Gleichzeitig ermöglichen Stretch-Taillenbünde und integrierte Tunnelzüge eine verstellbare Passform und einen zuverlässigen Sitz. Du möchtest bei schwachem Licht gut sichtbar sein? Dann hol dir Nike Shorts mit Reißverschlusstaschen und reflektierenden Akzenten.


Marathon-Training. Blitzschnelle Sprints. Jogging mit der ganzen Familie. Wo und wie auch immer du am liebsten läufst, du kommst dabei sicherlich ins Schwitzen. Wenn du dir also eine kurze Laufhose mit Taschen holen möchtest, solltest du auf Stoffe mit unserer innovativen Nike Dri-FIT Technologie vertrauen. Diese Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg, damit er schneller verdunstet – für angenehme Kühle und ein trockenes Tragegefühl. Also sichere dir deine Nike Laufshorts mit Handytasche und genieße dank der atmungsaktiven, leichten Materialien jeden Kilometer.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann achte auf Laufshorts mit Taschen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Dieses Label bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.