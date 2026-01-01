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Kinder Grün Oberteile & T-Shirts

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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion T-Shirt (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike x LEGO® Kollektion
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 37
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 20
Nigeria 2026 Heimspiel
Nigeria 2026 Heimspiel Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmtrikot für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nigeria 2026 Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmtrikot für ältere Kinder
CHF 99.95
Brasilien
Brasilien Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Brasilien
Nike Dri-FIT kurzärmeliges Pre-Match-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 75
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Tanktop mit Dri-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 50
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
CHF 20
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-Shirt für ältere Kinder (Mädchen)
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T-Shirt für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 22
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 30
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
Ausverkauft
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 160
Nike
Nike Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
CHF 50
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 22
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
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Nike Fußball-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 32
FFF 2026 Auswärtsstadion
FFF 2026 Auswärtsstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Bestseller
FFF 2026 Auswärtsstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarmshirt (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Multi
Dri-FIT Kurzarm-Trainingsshirt (ältere Kinder, Jungen)
CHF 27
Nike Multi
Nike Multi Ärmelloses Dri-FIT-Shirt (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Multi
Ärmelloses Dri-FIT-Shirt (ältere Kinder, Jungen)
CHF 27
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 40
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
Kylian Mbappé
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
CHF 32
Nike
Nike T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
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T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie für(ältere Kinder)
CHF 30
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
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Oversize-T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (ältere Kinder)
Nike Sportswear
T-Shirt (ältere Kinder)
CHF 30
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium Third
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium Third Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Ausverkauft
Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium Third
Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
29 % Rabatt
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Total 90
Dri-FIT-Fußballtrikot (ältere Kinder)
28 % Rabatt
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
20 % Rabatt
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Total 90
Dri-FIT-Fußballtrikot (ältere Kinder)
28 % Rabatt
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
20 % Rabatt