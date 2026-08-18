Leggings mit hohem Bund: Bewegung ohne Limits
Bereit für mehr Tempo? Unsere Leggings mit hohem Bund machen es möglich. Ob draußen oder im Gym: Sie geben dir den Schutz und Halt, den du beim Erreichen deiner Ziele brauchst. Dank der superelastischen Materialien kannst du dich frei bewegen und alles geben. Aufgrund der strapazierfähigen Konstruktion sind auch tiefe Squats kein Problem, denn das Material bleibt blickdicht. Der hohe Bund sitzt sicher und bleibt auch bei intensiven Workouts zuverlässig an Ort und Stelle. Entdecke Styles mit Logobändern für einen auffälligen Look oder Modelle mit dem ikonischen Nike Swoosh an Hüften und Bündchen, die deiner Trainingsgarderobe einen besonderen Touch verleihen. Und bei unserer großen Farbauswahl findest du garantiert ein Modell, das zu dir passt.
Was darf bei anspruchsvollen Challenges nicht fehlen bei deinen Leggings? Ein hoher Bund! Kompressionsmaterial unterstützt die Durchblutung, wärmt und schützt deine Muskeln. So erholst du dich schneller und kannst dein Training effizienter gestalten. Wenn es kühl wird, greif zu langen Leggings. Steigt die Intensität, sind kurze Styles angenehm luftig. Beim Komfort musst du keine Kompromisse eingehen: Flache Nähte reduzieren selbst bei längeren Sessions die Reibung. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl sind Leggings ohne Vordernähte die optimale Wahl – sie sitzen perfekt und sorgen für eine glatte, formschöne Passform.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Leggings mit hohem Bund von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.