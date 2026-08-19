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Leggings mit hohem Bund für Damen

Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 105
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
CHF 130
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 120
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50

Leggings mit hohem Bund – selbstbewusst bei jedem Schritt

Hoch geschnittene Leggings sind nicht nur unschlagbar bequem, sie geben dir zu jeder Zeit die nötige Sicherheit, dass nirgendwo ungewollt Haut hervorblitzt. Der hohe Bund sorgt für eine optimale Passform und so kannst du dich auch bei intensiven Yoga-Sessions oder kopfüber voll und ganz auf dein Trainingsziel konzentrieren. Unsere blickdichten Materialien lassen dich sogar die tiefste Kniebeuge aussitzen.

Mit der Dri-FIT Technologie helfen wir Athletinnen, cool zu bleiben. Das Material leitet Schweiß nach außen, sodass er schneller verdunsten kann. So bleibt deine Haut angenehm trocken und du kannst beim Workout alles geben. Durch die erhöhte Bewegungsfreiheit biegst du dich in alle Richtungen. Unsere Sportleggings mit hohem Bund sind außerdem super weich und extrem dehnbar – deiner Beweglichkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Deine wichtigsten Trainingsbegleiter hast du dank ausgeklügelter Taschendesigns stets bei dir. Schlüssel finden in den innenliegenden Taschen Platz, während dein Telefon in einer größeren Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben ist. So hast du die Hände frei, um deine nächste Herausforderung zu meistern.