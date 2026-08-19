Leggings mit hohem Bund – selbstbewusst bei jedem Schritt
Hoch geschnittene Leggings sind nicht nur unschlagbar bequem, sie geben dir zu jeder Zeit die nötige Sicherheit, dass nirgendwo ungewollt Haut hervorblitzt. Der hohe Bund sorgt für eine optimale Passform und so kannst du dich auch bei intensiven Yoga-Sessions oder kopfüber voll und ganz auf dein Trainingsziel konzentrieren. Unsere blickdichten Materialien lassen dich sogar die tiefste Kniebeuge aussitzen.
Mit der Dri-FIT Technologie helfen wir Athletinnen, cool zu bleiben. Das Material leitet Schweiß nach außen, sodass er schneller verdunsten kann. So bleibt deine Haut angenehm trocken und du kannst beim Workout alles geben. Durch die erhöhte Bewegungsfreiheit biegst du dich in alle Richtungen. Unsere Sportleggings mit hohem Bund sind außerdem super weich und extrem dehnbar – deiner Beweglichkeit sind keine Grenzen gesetzt.
Deine wichtigsten Trainingsbegleiter hast du dank ausgeklügelter Taschendesigns stets bei dir. Schlüssel finden in den innenliegenden Taschen Platz, während dein Telefon in einer größeren Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben ist. So hast du die Hände frei, um deine nächste Herausforderung zu meistern.