  1. Jordan
    2. /
  2. Jordan 5

Herren Jordan 5

(1)
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic“
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic“ Basketballschuh (Herren)
Air Jordan 5 Retro OG „White Metallic“
Basketballschuh (Herren)
CHF 240