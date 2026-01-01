Nike Football Training

(64)
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
CHF 50
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
CHF 42
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Training
Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 50
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
ATTACK PACK
ATTACK PACK
Schalte einen Gang höher
Jetzt entdecken
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballhose (Herren)
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
CHF 42
Nike Strike
Nike Strike Fußball-Crew-Socken
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Fußball-Crew-Socken
CHF 16.95
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
CHF 94.95
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slides
Jordan Franchise
Slides
CHF 37
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
CHF 110
Nike Academy "Kylian Mbappé"
Nike Academy "Kylian Mbappé" Fußball
Nike Academy "Kylian Mbappé"
Fußball
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
CHF 42
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 290
Nike Strike
Nike Strike Therma-FIT-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Therma-FIT-Fußballhose für Herren
29 % Rabatt
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren
CHF 45
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
CHF 94.95
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-Fußball-Drill-Herrenoberteil mit Halbreißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT-Fußball-Drill-Herrenoberteil mit Halbreißverschluss
CHF 70
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT-Fußballhose für Herren
CHF 70
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
CHF 30
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
CHF 94.95
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)
CHF 42
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
CHF 145
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Jordan Dri-FIT Fußball-Track-Jacket (Herren)
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Jordan Dri-FIT Fußball-Track-Jacket (Herren)
CHF 70
Nike Energy
Nike Energy Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
29 % Rabatt
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
30 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
29 % Rabatt
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
CHF 30
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Pro
Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
CHF 45
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballoberteil (Damen)
CHF 30
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
CHF 50
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballhose für Herren
28 % Rabatt
Nike Academy+
Nike Academy+ Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
29 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)
28 % Rabatt
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
CHF 52
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für Herren
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für Herren
CHF 75
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
CHF 45
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
CHF 37
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-Fußballhose für Herren
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT-Fußballhose für Herren
CHF 70
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 37
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike Strike
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
CHF 52
Nike Strike „Alexia Putellas“
Nike Strike „Alexia Putellas“ Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike „Alexia Putellas“
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Damen)
CHF 45
Nike Strike „Alexia Putellas“
Nike Strike „Alexia Putellas“ Dri-FIT-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike „Alexia Putellas“
Dri-FIT-Fußballshorts (Damen)
CHF 45
Nike Strike
Nike Strike Fußball-Armlinge
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Fußball-Armlinge
CHF 14.95
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
CHF 75
Nike Victori One
Nike Victori One Slides (Herren)
Nike Victori One
Slides (Herren)
CHF 42
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Longsleeve mit Rundhalsausschnitt (Damen)
CHF 52
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Fußball-Crew-Socken
Recyclingmaterialien
NikeGrip Vapor Strike
Fußball-Crew-Socken
CHF 37
Nike Academy
Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)
CHF 32
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides (Herren)
Nike ReactX Rejuven8
Slides (Herren)
CHF 70
Nike Academy "Vini Jr."
Nike Academy "Vini Jr." Fußball
Nike Academy "Vini Jr."
Fußball
CHF 35
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballhose (Damen)
CHF 52
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballhose für Herren
CHF 52
Nike Academy+
Nike Academy+ Fußballhose aus Webmaterial mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Fußballhose aus Webmaterial mit Repel-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Fußballoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
CHF 75
Nike Strike+
Nike Strike+ Fußballhose mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Strike+
Fußballhose mit Repel-Technologie (Herren)
CHF 94.95
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Strike
Kniehohe Fußballsocken
CHF 22
Nike Victori One
Nike Victori One Herren-Badeslipper
Nike Victori One
Herren-Badeslipper
CHF 37
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
CHF 64.95
Inter Mailand Academy Pro SE
Inter Mailand Academy Pro SE Nike ACG Dri-FIT Pre-Match-Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand Academy Pro SE
Nike ACG Dri-FIT Pre-Match-Fußball-Longsleeve (ältere Kinder)
CHF 80
Nike Strike
Nike Strike Nike Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Nike Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
CHF 70