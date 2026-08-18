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Weiße Laufschuhe für Damen

Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 75
Nike Run Defy
Nike Run Defy Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Run Defy
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 70
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Winflo 12
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 125
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 240
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Damen)
ACG Zegama Trail
Traillaufschuh (Damen)
CHF 195
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
CHF 170
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 260
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Quest 6
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 94.95
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
Nike ACG Ultrafly Trail
Traillaufschuhe für Wettkämpfe
CHF 290
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Sprung-Spike für Leichtathletik
Nike Zoom Rival Jump
Sprung-Spike für Leichtathletik
CHF 99.95
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
Bestseller
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 105
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Ava Edge
Schuh (Herren)
CHF 170
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 185
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Damenschuh
CHF 105
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Straßenlaufschuh (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Quest 7
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 94.95
Vomero Plus SE
Vomero Plus SE Straßenlaufschuh (Damen)
Vomero Plus SE
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Zoom Fly 6
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 195

Weiße Laufschuhe für Damen: verbessere deine Performance

Bei Nike sind wir stolz darauf, Läuferinnen seit 1979 tatkräftig unterstützen zu dürfen. Damals schlossen wir uns mit dem International Runners Committee zusammen, um uns für die Gleichberechtigung der Geschlechter bei Langstrecken-Events einzusetzen. Seitdem helfen unsere weißen Damen-Laufschuhe Athletinnen auf der ganzen Welt dabei, ihre Leistung zu verbessern. In dieser Kollektion erwarten dich Außensohlen für verschiedene Untergründe, flexible Mesh-Obermaterialien für optimale Bewegungsfreiheit und erstklassige Polsterung für Knöchel- und Gelenkschutz.


Weil Laufen deinem Körper einiges abverlangen kann, sind unsere weißen Laufschuhe für Damen mit speziell entwickelten Innovationen ausgestattet. Paare mit Nike Air Elementen geben dir beispielsweise hervorragende Polsterung für angenehmes Auftreten. Diese leichten Materialien wirken außerdem stoßdämpfend, ohne dabei unnötiges Zusatzgewicht zu kreieren. Das Resultat? Ein federndes Tragegefühl und jede Menge Energierückgabe, damit du jede Challenge selbstbewusst meistern kannst.


Für einen erfolgreichen Lauf hängt zunächst alles von dem Schuhwerk ab. Und weil jede Läuferin unterschiedliche Anforderungen hat, entwerfen wir unsere weißen Joggingschuhe für Damen mit verschiedenen Außensohlen. Leicht strukturierte Gummi-Designs sind beispielsweise besonders langlebig – perfekt für glatte, harte Böden wie Fußwege. Auf Kunststoffbahnen unterstützen dich weiße Running-Schuhe für Damen mit Stollen am besten. Sie liefern nicht nur idealen Grip, sondern helfen dir besonders beim Ab- und Auftreten. Und fürs Trailrunning? Dafür nimmst du weiße Damen-Laufschuhe mit einem tiefen, strukturierten Profil, damit du auf unebenen und rutschigen Böden besten Halt hast.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Außerdem verwenden wir alte Plastikflaschen, Teppiche und Fischernetze, um daraus Hochleistungsgarne für unsere Bekleidung herzustellen. Du möchtest auch deinen Teil zum Umweltschutz beitragen? Dann entscheide dich für weiße Damen-Laufschuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das Label bedeutet, dass diese Schuhe mit mindestens 20 % Recycling-Material hergestellt wurden.