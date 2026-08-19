Club Fleece Kleidung

(131)
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie
CHF 75
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargo-Shorts für Herren
Nike Club
Fleece-Cargo-Shorts für Herren
CHF 64.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Nike Club
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)
Nike Club
Jogger aus French-Terry (Herren)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
+2
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
CHF 75
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
+7
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
CHF 52
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
Nike Sportswear Club
Bungee-Hose aus Fleece (Herren)
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
CHF 52
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
+2
Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
CHF 64.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Nike Club
Nike Club Fleece-Cargohose für Herren
Nike Club
Fleece-Cargohose für Herren
CHF 70
Nike Club
Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
Bestseller
Nike Club
Flow-Shorts aus French Terry für Herren
CHF 45
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear
Lockere Hose (ältere Kinder, Jungen)
CHF 57
Nike Club
Nike Club Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Nike Club
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
Nike Club
Hose aus angerautem Fleece mit Bündchen (Herren)
CHF 64.95
Team 31 Club
Team 31 Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Team 31 Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
CHF 85
FFF Club
FFF Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
+1
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 42
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Jogger (ältere Kinder)
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 70
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Boston Celtics Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
CHF 85
Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Club
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Niederlande Club
Niederlande Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Niederlande Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
CHF 57
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
Nike Club
Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
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Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
CHF 70
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 75
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Jogger für Herren
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Jogger für Herren
CHF 70
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
CHF 55
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
CHF 94.95
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
FFF Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
CHF 85
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
CHF 94.95
FFF Club
FFF Club Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
CHF 70
Brasilien Club
Brasilien Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
Brasilien Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
+1
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 42
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Jogger (ältere Kinder)
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 70
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
CHF 85
Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Club
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
CHF 70
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Niederlande Club
Niederlande Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Niederlande Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Cargohose für ältere Kinder
CHF 57
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike Club
Nike Club Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
Nike Club
Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
Nike Sportswear
Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
CHF 70
FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
FC Chelsea Club
Nike Fußball-Shirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 75
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike Fußball-Jogger für Herren
Paris Saint-Germain Club
Nike Fußball-Jogger für Herren
CHF 70
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
Nike
2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
CHF 55
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
CHF 94.95
FFF Club
FFF Club Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
FFF Club
Nike Fußball-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 57
New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
CHF 85
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece-Jogger für Herren
CHF 94.95
FFF Club
FFF Club Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
FFF Club
Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
CHF 70
Brasilien Club
Brasilien Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
Brasilien Club
Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80

Nike Club Fleece Kleidung: clean trifft auf casual

Mit der Nike Club Fleece Kollektion kannst du dich auf maximalen Komfort verlassen. Hol dir Jogginghosen, Hoodies und Crewneck-Sweatshirts aus Loopback-French-Terry und mittelschwerem, gebürstetem Fleece. Premium-Materialien sorgen für ein cleanes Finish, Atmungsaktivität und eine angenehme Haptik – perfekt fürs Gym und entspannte Momente. Entdecke locker geschnittene Shorts, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, und vielseitige Cargo-Styles mit vielen Taschen.


Unsere Club Fleece Hoodies lassen sich super easy stylen – egal, ob du die Pullover-Variante oder Modelle mit durchgehendem Reißverschluss bevorzugst. Die Standard-Fits geben dir eine etwas schlankere Silhouette, während dir Oversize-Designs richtig viel Bewegungsfreiheit schenken. Freue dich auf überschnittene Schultern für einen stylishen Fall und entspannt geschnittene Styles, die sich ideal zum Layern eignen. Auf der Suche nach dem perfekten Sweatshirt? Unsere Club Fleece Pullover mit Rundhalsausschnitt sind echte Wardrobe-Essentials. Der gestickte Swoosh auf der Brust verleiht dem weichen Fleece einen hochwertigen Look, der einfach jeden Tag funktioniert.


Auch bei den Hosen bietet dir Nike Club Fleece alles, was du brauchst. Du kannst zwischen Jogginghosen mit offenem Saum wählen, die leger über deinen Sneakern liegen, und Modellen mit gerippten Bündchen. Beide Varianten sind im Gesäß- und Oberschenkelbereich relaxt geschnitten und laufen zum Knöchel hin schmal zu. Das mittelschwere, gebürstete Fleece ist außen und innen glatt und fühlt sich besonders kuschelig an. Ein elastischer Bund und ein außen liegender Kordelzug garantieren dir dabei eine Passform, die einfach perfekt sitzt.


Du shoppst für die ganze Familie? Club Fleece gibt es natürlich auch in Kindergrößen. Entdecke gemütliche Hoodies und Sweatshirts mit flauschiger Innenseite – perfekt zum Aufwärmen in kalten Pausen und für Outdoor-Aktivitäten im Winter. Wir haben auch locker fallende, leicht verkürzte Boxy-Sweatshirts, die viel Bewegungsfreiheit zulassen, ohne zu groß zu wirken. Und unser leichtes, innen gebürstetes Fleece fühlt sich auf zarter Kinderhaut besonders angenehm an.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Club Fleece Kleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.