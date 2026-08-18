Blaue Schuhe & Sneaker

(188)
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Schuh (Herren)
Nike P-6000 "Denim"
Schuh (Herren)
CHF 135
Air Force 1 '07 LV8 „Denim“
Air Force 1 '07 LV8 „Denim“ Schuh (Herren)
Air Force 1 '07 LV8 „Denim“
Schuh (Herren)
CHF 135
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
CHF 150
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damenschuh
Nike Tennis Centre SE "Florette"
Damenschuh
CHF 135
Jordan 1 Low Alt
Jordan 1 Low Alt Schuh für jüngere Kinder
Jordan 1 Low Alt
Schuh für jüngere Kinder
CHF 85
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
CHF 230
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 7
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 75
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
CHF 150
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Nike P-6000
Schuh (Herren)
CHF 145
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
CHF 185
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herrenschuh
Nike Air Max 90 Drift
Herrenschuh
CHF 170
NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
NikeSKIMS Rift Satin
Damenschuh
CHF 195
KD19
KD19 Basketballschuh
KD19
Basketballschuh
CHF 185
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
CHF 135
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 220
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 94.95
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh
Luka 5
Basketballschuh
CHF 150
Nike SB React Leo
Nike SB React Leo Skateboardschuh
Nike SB React Leo
Skateboardschuh
CHF 110
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
Nike Vaporfly 4
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
CHF 300
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Tennisschuh für Hartplätze (Herren)
Nike Vapor 12
Tennisschuh für Hartplätze (Herren)
CHF 185
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides (Herren)
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Slides (Herren)
CHF 57
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
CHF 110
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Herren-Tennisschuh für Sandplätze
CHF 185
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (Babys, Kleinkinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (Babys, Kleinkinder)
CHF 75
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 185
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Schuh (Herren)
Jetzt in SNKRS
Nike Air Max 95 SP
Schuh (Herren)
CHF 240
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Schuh (Herren)
Nike SB PS8
Schuh (Herren)
CHF 135
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
CHF 220
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
CHF 170
Jordan Triangle
Jordan Triangle Basketballschuh
Jordan Triangle
Basketballschuh
CHF 160
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
CHF 80
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
Jetzt in SNKRS
Kobe III Protro
Basketballschuh
CHF 230
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh für ältere Kinder
Luka 5
Basketballschuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 170
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 80
Jordan Future
Jordan Future Herren-Mules
Jordan Future
Herren-Mules
CHF 94.95
Nike Free Ride
Nike Free Ride Laufschuh für ältere Kinder
Nike Free Ride
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (jüngere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike V5 RNR
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 75
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 Schuh für Babys und Kleinkinder
Frisch eingetroffen
Nike Swoosh 1
Schuh für Babys und Kleinkinder
CHF 70
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Personalisieren
Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
CHF 185
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Herren-Tennisschuh für Sandplätze
Nike Vapor 12
Herren-Tennisschuh für Sandplätze
CHF 185
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Schuh (Babys, Kleinkinder)
Nike Cosmic Runner
Schuh (Babys, Kleinkinder)
CHF 45
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides (Herren)
Nike ReactX Rejuven8
Slides (Herren)
CHF 70
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Luka 77
Luka 77 Basketballschuh
Luka 77
Basketballschuh
CHF 115
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Herrenschuh
Nike Ava X Mesh
Herrenschuh
CHF 135
Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (Babys, Kleinkinder)
Jordan 1 Low Alt SE
Schuh (Babys, Kleinkinder)
CHF 75
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 185
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Schuh (Herren)
Jetzt in SNKRS
Nike Air Max 95 SP
Schuh (Herren)
CHF 240
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Schuh (Herren)
Nike SB PS8
Schuh (Herren)
CHF 135
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
CHF 220
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
CHF 170
Jordan Triangle
Jordan Triangle Basketballschuh
Jordan Triangle
Basketballschuh
CHF 160
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
CHF 80
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
Jetzt in SNKRS
Kobe III Protro
Basketballschuh
CHF 230
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh für ältere Kinder
Luka 5
Basketballschuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 170
Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Schuh (jüngere Kinder)
Jordan 23/7.2 EasyOn
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 80
Jordan Future
Jordan Future Herren-Mules
Jordan Future
Herren-Mules
CHF 94.95
Nike Free Ride
Nike Free Ride Laufschuh für ältere Kinder
Nike Free Ride
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (jüngere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike V5 RNR
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 75
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 Schuh für Babys und Kleinkinder
Frisch eingetroffen
Nike Swoosh 1
Schuh für Babys und Kleinkinder
CHF 70
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
CHF 185
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Herren-Tennisschuh für Sandplätze
Nike Vapor 12
Herren-Tennisschuh für Sandplätze
CHF 185
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Schuh (Babys, Kleinkinder)
Nike Cosmic Runner
Schuh (Babys, Kleinkinder)
CHF 45
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides (Herren)
Nike ReactX Rejuven8
Slides (Herren)
CHF 70
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Luka 77
Luka 77 Basketballschuh
Luka 77
Basketballschuh
CHF 115
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Herrenschuh
Nike Ava X Mesh
Herrenschuh
CHF 135

Blaue Sneaker & Schuhe: entdecke dein Potenzial

Von intensiven Läufen bis zu knallhartem Zirkeltraining: Blaue Schuhe von Nike sind auf verschiedene Sportarten und Bedürfnisse zugeschnitten. Hier findest du sowohl hoch als auch niedrig geschnittene Varianten, die zu unterschiedlichen Bewegungen passen. Hol dir ein eng anliegendes Paar, wenn sich dein Fuß besonders stabil anfühlen soll, oder setze auf die Flexibilität eines Schnürschuhs. Unter dem Fuß erwarten dich stoßdämpfende Polsterungen, die bis in die letzte Phase deines Trainings optimalen Schutz versprechen. Bei unseren Schuhen achten wir besonders auf leistungsstarke Features und hochwertige Materialien – schließlich begann bei Nike damals alles mit einem Laufschuh.


Auf deine Performance ausgerichtet


Weil das Streben nach der Höchstleistung deinem Körper einiges abverlangt, stellen wir unsere Sneaker in Blau mit einer soliden Polsterung in der Sohle her. Unser ReactX-Schaumstoff sorgt für weichen, gemütlichen Komfort und gleichzeitig für ein leichtes Tragegefühl. Da er zudem eine ideale Energierückgabe verspricht, genießt du jederzeit ein dynamisches Auf- und Abtreten. Wenn dir ein federndes, reaktionsfähiges Design besonders wichtig ist, hol dir blaue Nike Turnschuhe, die mit unseren ikonischen Air-Elementen ausgestattet sind. Sie fangen bei jedem Schritt zunächst den Aufprall ab und kehren anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.


Bestleistung beginnt an den Füßen


Bei unseren blauen Sneakern findest du garantiert das richtige Paar für deine individuellen Bedürfnisse. Wenn du viel auf Straßen oder Fußwegen trainierst, ist eine Variante mit strapazierfähiger Gummisohle und leicht strukturiertem Profilmuster die richtige Wahl. Dadurch genießt du optimale Kontrolle und maximales Selbstbewusstsein, ohne unnötiges Zusatzgewicht an den Füßen zu tragen – und obendrauf sind sie auch noch sehr strapazierfähig. Wenn das Outdoor-Abenteuer ruft, solltest du dich bei unseren speziellen Trailschuhen umschauen. Die unterschiedlich ausgerichteten Profilmuster gewährleisten optimale Traktion auf nassem oder unebenem Untergrund. Gleichzeitig sorgen die wasserdichten Materialien und eng anliegenden Schuhkragen dafür, dass Regen, Schmutz und Steine nicht in die Schuhe gelangen.


Optimiere dein Training


Der richtige Schuh verhilft dir beim Sport zur Höchstleistung. Deswegen stellen wir unsere Schuhe in Blau auch mit hochwertigen Obermaterialien her, die eine natürliche Bewegungsfreiheit ermöglichen. Achte beim Browsen beispielsweise auf flexible Fasern, die sich an deine Füße anpassen. Außerdem haben wir blaue Sneaker mit atmungsaktiven Eigenschaften, die für hervorragende Luftzirkulation um den Fuß herum sorgen. Dadurch kannst du überschüssige Hitze schneller abführen und fühlst dich länger frisch. Du arbeitest im Gym an deiner Stärke und Kondition? Dann hol dir Styles mit Hyperlift-Platten in den Sohlen, die beste Stabilität und maximales Selbstbewusstsein versprechen.


Demonstriere deinen Style


Du feilst an deiner Leistung. Und dabei möchtest du schließlich auch gut aussehen. Unsere blauen Schuhe sind daher in verschiedenen Nuancen erhältlich, damit du sie an deinen ganz individuellen Style anpassen kannst. Kreiere dezente Looks mit einem Sneaker in Hellblau oder Babyblau oder setze durch königsblaue Schuhe ein auffälliges Statement. Du suchst nach einem vielseitigen Paar, das zu allem passt? Dann sind dunkelblaue Schuhe eine perfekte Wahl.


Für die Zukunft des Sports


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das findest du gut? Dann sichere dir blaue Nike Sneaker, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.