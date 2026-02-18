  1. Running
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Vaporfly 4 Glam
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
CHF 310
Nike Zoom Fly 6 Glam
Nike Zoom Fly 6 Glam Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Zoom Fly 6 Glam
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
CHF 210
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Vaporfly 4 Glam
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 310
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Schuh (jüngere Kinder)
Nike Flex Runner 4
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 50
Nike Zoom Fly 6 Glam
Nike Zoom Fly 6 Glam Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Zoom Fly 6 Glam
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Juniper Trail 3
Traillaufschuh (Herren)
CHF 105
Nike Streakfly 2 Glam
Nike Streakfly 2 Glam Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Streakfly 2 Glam
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 220
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Schuh (jüngere Kinder)
Nike Stellar Ride
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 64.95
Nike Pegasus Premium with Swarovski® Crystals
Nike Pegasus Premium with Swarovski® Crystals Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Pegasus Premium with Swarovski® Crystals
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 340
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 185
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Zoom Fly 6
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 210
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Cosmic Runner
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Traillaufschuh (Damen)
Nike Zegama 2
Traillaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Schuh (Babys/Kleinkinder)
Recyclingmaterialien
Nike Star Runner 5
Schuh (Babys/Kleinkinder)
CHF 45
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Laufschuh für ältere Kinder
Nike Stellar Ride
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 70
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 195
Nike Pegasus 41 By You
Nike Pegasus 41 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Pegasus 41 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 195
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Herren
Personalisieren
Personalisieren
Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Herren
CHF 150
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 220
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
Personalisieren
Personalisieren
Nike Free RN By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 150
Nike Pegasus Trail 5 By You
Nike Pegasus Trail 5 By You Personalisierbarer Trail-Laufschuh
Personalisieren
Personalisieren
Nike Pegasus Trail 5 By You
Personalisierbarer Trail-Laufschuh
CHF 195
Nike Pegasus 41 By You
Nike Pegasus 41 By You Personalisierbarer Laufschuh für Herren
Personalisieren
Personalisieren
Nike Pegasus 41 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Herren
CHF 195
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Straßenlaufschuh (Herren)
Personalisieren
Personalisieren
Nike Vomero 18 By You
Personalisierbarer Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 220