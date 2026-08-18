Blaue Schuhe & Sneaker für Damen

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Nike Tennis Centre SE "Florette"
Nike Tennis Centre SE "Florette" Damenschuh
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Damenschuh
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NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
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Damenschuh
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Nike SB React Leo
Nike SB React Leo Skateboardschuh
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Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
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Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herrenschuh
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Herrenschuh
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Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Schuh (Herren)
Jetzt in SNKRS
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Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
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Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
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Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballschuh
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LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
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Jordan Trunner O/S Damenschuh
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Personalisierbarer High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You Personalisierbarer Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Jordan NOLA
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Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
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Nike Marina Slides für Damen
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Slides für Damen
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Nike Shox TL By You Personalisierbarer Damenschuh
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CHF 230
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardschuh
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Skateboardschuh
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Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
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Personalisierbarer Workout-Schuh für Damen
CHF 195
Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Schuh
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Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Personalisierbarer Schuh
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Nike Air Max Plus By You
Personalisierbarer Schuh
CHF 240
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Air Force 1 Low By You
Personalisierbarer Damenschuh
CHF 170
Nike Field General By You
Nike Field General By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Personalisierbarer Schuh (Damen)
CHF 135
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Traillaufschuh (Damen)
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Traillaufschuh (Damen)
CHF 210
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Nike Phantom 6 Low Academy By You Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
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Personalisierbarer Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Dunk High By You
Nike Dunk High By You Personalisierbarer Damenschuh
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Personalisierbarer Damenschuh
CHF 185
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 220
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 High By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
CHF 195
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 150
Ja 3 By You
Ja 3 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Ja 3 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
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Nike LD-1000 By You
Nike LD-1000 By You Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike LD-1000 By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Nike Dunk Low Unlocked By You
Nike Dunk Low Unlocked By You Personalisierbarer Damenschuh
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Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Phantom 6 Low Elite By You
Nike Phantom 6 Low Elite By You Personalisierbarer Fußballschuh für normalen Rasen
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Personalisierbarer Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 350
Nike Diamond Showcase By You
Nike Diamond Showcase By You Personalisierbarer Baseballschuh mit Metallstollen
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CHF 160
Nike SB Zoom Janoski Slip By You
Nike SB Zoom Janoski Slip By You Personalisierbarer Skateboardschuh (Damen)
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Personalisierbarer Skateboardschuh (Damen)
CHF 125
Nike Air Presto By You
Nike Air Presto By You Personalisierbarer Damenschuh
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Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Personalisierbarer Damen-Trainingsschuh
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CHF 185
Nike Vomero Plus By You
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Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 240
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
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Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Skateboardschuh
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Skateboardschuh
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Nike Tiempo Street Gato PRM
Nike Tiempo Street Gato PRM Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Traillaufschuhe für Wettkämpfe
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Traillaufschuhe für Wettkämpfe
29 % Rabatt
Nike Shox Z
Nike Shox Z Damenschuh
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Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Schuh (Damen)
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Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Basketballschuh
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Nike Zoom Rival Multi Glam Multievent-Leichtathletik-Spikes
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
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Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Laufspikes für Langstrecken
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Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Tiempo Street Gato PRM
Nike Tiempo Street Gato PRM Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike ACG Ultrafly Trail
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
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Nike Zoom Rival Multi Glam
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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Nike Zoom Rival Distance Glam
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Blaue Sneaker für Damen: gepolsterte Designs für höchsten Komfort

Bei Nike finden wir, dass alle Athlet:innen es verdienten, ihren eigenen Style zu kreieren und sich dabei großartig zu fühlen. Genau das ermöglicht dir ein Paar blaue Sneaker für Damen von Nike. Sie stecken nicht nur voller innovativer Performance-Eigenschaften, sondern sehen dabei auch noch unverschämt gut aus. Egal, ob beim Laufen oder im Gym – mit unseren blauen Damenschuhen sammelst du jede Menge Style-Punkte. In dieser Kollektion findest du eine umfangreiche Auswahl an Blautönen, die von Pastellnuancen bis zu Statement-Farben reicht. Und selbstverständlich ist unser ikonischer Nike Swoosh als unverkennbares Gütesiegel auch immer mit dabei.


Du suchst nach Sportschuhen, mit denen du dein Potenzial voll entfalten kannst? Dann hat deine Suche ein Ende: In unserer Kollektion für blaue Damenschuhe von Nike findest du Modelle, die mit gezielt platzierten Schaumstoffeinsätzen eine stabile Basis für den Fuß bilden. Breite Mittelsohlen aus Schaumstoff kreieren zugleich eine leichte, gemütliche Polsterung. Zudem sind die speziell entwickelten Obermaterialien nicht nur extrem atmungsaktiv, sondern haben auch integrierte Stretch-Elemente, damit sich der Schuh beim Squatten und Springen flexibel an deine Bewegungen anpasst. Achte auch auf die Flexkerben unter dem Vorderfuß, die dir beim Abrollen zusätzliche Dynamik geben.


Unsere Damen-Sneaker in Blau wurden für verschiedene Untergründe und Sportarten kreiert. Du trainierst für einen Marathon? Kein Problem: Unsere Modelle für das Laufen auf Asphalt sind mit besonders dicken Schaumstoffschichten und himmlisch weichen Polsterungen ausgestattet, die Muskelmüdigkeit vorbeugen und jeden Aufprall abfangen. Integrierte Riemen liegen eng am Mittelfuß an, um deinem Fuß stützenden, sicheren Halt zu geben. Gleichzeitig wirken unsere Nike Air Zoom-Elemente reaktionsfähig und federnd, damit deine Füße beim Auftreten jede Menge Unterstützung bekommen. Der krönende Abschluss? Unser Cushion-Schaumstoff – er kreiert ein unvergleichbar weiches Gefühl unter den Füßen und sorgt zudem für angenehme Frische.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du möchtest uns bei unserer Mission unterstützen? Dann wähle blaue Nike Sneaker für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.