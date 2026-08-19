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Basketballschuhe für Damen

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A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson Basketballschuh
Bestseller
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson Basketballschuh
CHF 160
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketballschuh
Bald verfügbar
Sabrina 4 "Light Work"
Basketballschuh
CHF 150
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballschuh
Giannis Immortality 5
Basketballschuh
CHF 105
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Sabrina 4 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
CHF 185
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
Giannis Freak 7 "Snow Pack"
Giannis Freak 7 "Snow Pack" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 145
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballschuh
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballschuh
CHF 130
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 115
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballschuh
Bestseller
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballschuh
CHF 155
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballschuh
Book 2 "Sunburst"
Basketballschuh
CHF 170
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Basketballschuh
Nike G.T. Future
Basketballschuh
CHF 230
Jordan All Game
Jordan All Game Basketballschuh (Herren)
Jordan All Game
Basketballschuh (Herren)
CHF 94.95
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Ausverkauft
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
CHF 105
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
Frisch eingetroffen
LeBron XXIII
Basketballschuh
CHF 230
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballschuh
LeBron Witness 9
Basketballschuh
CHF 135
Luka 5 "Slovenian Glow"
Luka 5 "Slovenian Glow" Basketballschuh
Luka 5 "Slovenian Glow"
Basketballschuh
CHF 150
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballschuh
Bald verfügbar
Giannis Freak 8 LX
Basketballschuh
CHF 145
Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Book 2 „Tigers“
Basketballschuh
CHF 185
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballschuh
Kobe 9 Low Protro
Basketballschuh
CHF 210
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballschuh (Herren)
Kobe III Low Protro
Basketballschuh (Herren)
CHF 220
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 210
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry" Basketballschuh
Frisch eingetroffen
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Basketballschuh
CHF 125
Book 2 "The Phoenix"
Book 2 "The Phoenix" Basketballschuh
Book 2 "The Phoenix"
Basketballschuh
CHF 170
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballschuh
Book 2 x McDonald's
Basketballschuh
CHF 185
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise"
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 135
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 230
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 185
LeBron XXIII Elite "For the Record"
LeBron XXIII Elite "For the Record" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 260
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
Jetzt in SNKRS
Kobe III Protro
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CHF 230
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
Jetzt in SNKRS
Kobe III Protro
Basketballschuh
CHF 220
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Herrenschuh
CHF 150
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballschuh
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LeBron Witness 9
Basketballschuh
CHF 125
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Force 1 LV8
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Schuh (jüngere Kinder)
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CHF 94.95
A'Two „WNBA 30th“
A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson Basketballschuh
A'Two „WNBA 30th“
A'ja Wilson Basketballschuh
CHF 170
LeBron XXIII "Green With Envy"
LeBron XXIII "Green With Envy" Basketballschuh
LeBron XXIII "Green With Envy"
Basketballschuh
CHF 230
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two By You
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CHF 195
Luka 5
Luka 5 Basketballschuh
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Basketballschuh
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Luka 77
Luka 77 Basketballschuh
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Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
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Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
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Basketballschuh
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Ja 3 By You
Ja 3 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Ja 3 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
CHF 170
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two By A'ja Wilson
A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
CHF 195
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Basketballschuh
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Basketballschuh
29 % Rabatt
A'One "Stone Mauve"
A'One "Stone Mauve" A'ja Wilson Basketballschuh
A'One "Stone Mauve"
A'ja Wilson Basketballschuh
29 % Rabatt
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Basketballschuh
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Basketballschuh
29 % Rabatt
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Basketballschuh
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Basketballschuh
29 % Rabatt
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Basketballschuh
29 % Rabatt
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Basketballschuh
29 % Rabatt
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballschuh
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Basketballschuh
CHF 230
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh
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LeBron XXIII Elite "For the Record"
LeBron XXIII Elite "For the Record" Basketballschuh
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Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
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Nike Force 1 Low Schuh (jüngere Kinder)
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A'Two „WNBA 30th“ A'ja Wilson Basketballschuh
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Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
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Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
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Ja 3 By You
Ja 3 By You Personalisierbarer Basketballschuh
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Ja 3 By You
Personalisierbarer Basketballschuh
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A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
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A'ja Wilson personalisierbarer Basketballschuh
CHF 195
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Basketballschuh
Sabrina 3 "Three"
Basketballschuh
29 % Rabatt
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A'One "Stone Mauve" A'ja Wilson Basketballschuh
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A'ja Wilson Basketballschuh
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Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Basketballschuh
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
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Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Basketballschuh
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Sabrina 3 "WNBA 30th"
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Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" Basketballschuh
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
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Basketballschuhe für Damen: springe und lande sicher

Auf und neben dem Spielfeld brauchst du Schuhe, mit denen du die entscheidenden Moves hinlegen kannst. Unsere Basketballschuhe für Damen sind echte Game-Changer. Hochwertige Polsterung gibt dir dort Halt, wo du ihn brauchst. Weiche Schaumstoff-Mittelsohlen sorgen für ein gedämpftes Laufgefühl. Leichte Materialien beschweren dich nicht. Bei uns findest du Modelle in kräftigen, leuchtenden Farben oder auch in neutralen Tönen – alle mit dem Nike Swoosh als Zeichen für Weltklasse-Qualität.


Egal, welche Spielart du bevorzugst, mit unseren Basketball-Sneakern für Damen kannst du dich voll und ganz auf deine Aufgabe konzentrieren. Das vorgeformte Design sorgt für Stabilität bei schnellen Bewegungen und weichen Landungen. Die Nike Air Zoom-Technologie dämpft und gibt nach, sodass unsere Basketball-Turnschuhe für Damen auch beim Aufprall ihre Form behalten. Das Ergebnis ist ein schneller Rebound-Effekt und ein Gefühl echter Sprungkraft, wenn du zum Dunking ansetzt.


Unsere Nike Basketballschuhe für Damen sind schlank, ideal geformt und ermöglichen dir einen reibungslosen Übergang von der Grundlinie zur Grundlinie. Das Nike Flyknit-Obermaterial ist superleicht und für eine perfekte Passform entwickelt. Es sitzt nahtlos wie eine zweite Haut und ist außergewöhnlich atmungsaktiv, damit du dich uneingeschränkt auf deine Leistung konzentrieren kannst. Verstärkte Nähte an den Seiten umschließen deine Füße sicher. Zudem passt sich die Gummiaußensohle deinen Bewegungen an, während das klassische Fischgrätprofil zuverlässige Traktion bietet und mühelose Richtungswechsel zulässt.


Wir sind überzeugt, dass Teamwork zum Schutz unseres Planeten notwendig ist. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Basketballschuhe für Frauen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.