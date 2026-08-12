Schulschuhe & Turnschuhe für den Sportunterricht für Kinder

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Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herrenschuh
Nike Tennis Classic
Herrenschuh
CHF 105
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
Nike P-6000 SE
Herrenschuh
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Schuh (Herren)
Nike Air Max 90
Schuh (Herren)
CHF 170
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Schuh für ältere Kinder
Bestseller
Nike Air Force 1 LE
Schuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Force 1 LV8
Schuh (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Force 1
Schuh (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
CHF 165
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+2
Nike Air Max Moto 2K
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 150
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
CHF 220
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Damenschuh
Nike Air Rift Mesh
Damenschuh
CHF 135
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Schuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Court Borough Low Recraft
Schuh (ältere Kinder)
CHF 75
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 330
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
CHF 135
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Herren)
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herrenschuh
CHF 220
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 105
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
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Damenschuh
CHF 105
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Nike V5 RNR
Damenschuh
CHF 105
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
CHF 135
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
Nike Air Max 90
Damenschuh
CHF 185
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
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Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 95 SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Air Force 1 Tech Essential
Nike Air Force 1 Tech Essential Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Force 1 Tech Essential
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Shox TL
Schuh (ältere Kinder)
CHF 160
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
Nike Dunk Low Retro
Herrenschuh
CHF 135
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 120
Nike Air Max Plus Premium
Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder)
Nike Air Max Plus Premium
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 120
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" Damenschuh
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Damenschuh
CHF 99.95
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slides
Jordan Franchise
Slides
CHF 37
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus
Herrenschuh
CHF 220
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)
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Nike Air Max Plus 3
Schuh (Herren)
CHF 220
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
CHF 220
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 210
Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 90 SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 80
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
CHF 150
Jordan Son of Mars Low
Jordan Son of Mars Low Herrenschuh
Jordan Son of Mars Low
Herrenschuh
CHF 185
Nike P-6000 Tech
Nike P-6000 Tech Herrenschuh
Nike P-6000 Tech
Herrenschuh
CHF 135
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max Plus SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 165
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Schuh (Herren)
Nike P-6000 "Denim"
Schuh (Herren)
CHF 135
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 320
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (Damen)
Nike Air Max Plus SE
Schuh (Damen)
CHF 220
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 High Club
Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Herrenschuh
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Nike Air Max Plus VII
Herrenschuh
CHF 220
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
CHF 150
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (Damen)
Nike Shox TL
Schuh (Damen)
CHF 195
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 75
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 340
Nike Initiator
Nike Initiator Damenschuh
Bestseller
Nike Initiator
Damenschuh
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
CHF 145
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herrenschuh
CHF 220
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 330
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 210
Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 90 SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 80
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
CHF 150
Jordan Son of Mars Low
Jordan Son of Mars Low Herrenschuh
Jordan Son of Mars Low
Herrenschuh
CHF 185
Nike P-6000 Tech
Nike P-6000 Tech Herrenschuh
Nike P-6000 Tech
Herrenschuh
CHF 135
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max Plus SE
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CHF 165
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
CHF 135
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 320
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (Damen)
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CHF 220
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Phantom 6 High Club
Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus VII
Herrenschuh
CHF 220
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 80
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
CHF 150
Nike Shox TL
Nike Shox TL Schuh (Damen)
Nike Shox TL
Schuh (Damen)
CHF 195
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 75
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 340
Nike Initiator
Nike Initiator Damenschuh
Bestseller
Nike Initiator
Damenschuh
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
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Herrenschuh
CHF 145
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115

Kinderschuhe für den Sportunterricht: maximale Unterstützung für wachsende Füße

Du suchst nach einem Paar Schulschuhe, die nicht so schnell aufgeben? Dann solltest du dir diese strapazierfähigen Styles anschauen, die garantiert einiges mitmachen. In dieser Kollektion findest du beispielsweise schwarze Schuhe für die Schule, die mit ihrem farblich abgestimmten Branding in Sachen Coolness alles richtig machen und auch zu jedem Schuloutfit passen. Hol dir zudem Nike Kinder-Turnschuhe für den Sportunterricht, da ihre Sohlen nicht abfärben und somit perfekt für die Halle sind.


Ob auf dem Pausenhof oder beim Sportunterricht: Aktive Kinder brauchen Schuhe, die den Muskel- und Gelenkschutz effektiv fördern. Deshalb solltest du gleich beim Schulanfang zu Schuhen greifen, die bei jedem Schritt, Sprung und Sprint den Aufprall abfangen. Dafür haben wir unsere Modelle mit weichen Schaumstoffpolsterungen ausgestattet, die selbst an den längsten Schultagen lang anhaltenden Komfort versprechen. Den Außensohlen haben wir zudem strukturierte Profilmuster verliehen, die sogar auf unebenem oder nassem Grund zuverlässigen Halt ermöglichen.


Egal, ob der Sportunterricht in der Halle oder auf dem Spielfeld stattfindet, auf ein Paar Turnschuhe für die Schule von Nike ist Verlass: Designs mit griffigen Stollen bieten bei Outdoor-Sportarten maximale Stabilität, während Außensohlen aus Gummi dank ihrer leicht strukturierten Profilmuster optimal für Hallenböden sind. Hier erwarten dich auch Modelle mit unseren ausgezeichneten Air-Elementen in der Sohle – sie kreieren ein federndes Auftreten sowie ein dynamisches, reaktionsfähiges Abtreten. Achte auch auf die praktischen Laschen an Ferse und Zunge, die das An- und Ausziehen wesentlich schneller machen.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Um uns dabei zu helfen, wähle Schuhe für den Sportunterricht, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden außerdem sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.