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ACG-Hosen & -Leggings

(17)
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
CHF 130
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Cargo-Zip-Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Cargo-Zip-Hose (Herren)
CHF 229.95
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
CHF 120
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Hose
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Hose
CHF 290
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Bestseller
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
CHF 115
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
CHF 110
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose für Herren
CHF 115
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
CHF 160
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 110
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
CHF 125
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
CHF 99.95
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Damen)
CHF 145
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Herren)
CHF 145
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Hose
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Hose
CHF 120
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Zip-off-Hose (Damen)
30 % Rabatt
Nike Trail
Nike Trail Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Trail
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
29 % Rabatt

Nike ACG-Leggings & -Hosen: meistere jede Challenge

Wind, Regen, Kälte? Die Nike ACG-Hosen lassen sich von nichts aufhalten. Egal, ob du den nächsten Gipfel eroberst oder im Park trainierst: Mit unseren innovativen Technologien bist du immer bereit, dein Bestes zu geben. Die dehnbaren Materialien sorgen für maximale Bewegungsfreiheit, während wärmespeichernde Fasern deine Muskeln angenehm warm halten. Wenn es richtig kalt wird, greif zu den Hosen mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Kombination aus wärmeregulierendem Stoff und fortschrittlicher Technik wärmt dich zuverlässig. Versiegelte Nähte, dehnbare Bündchen und weiches Fleece garantieren dir maximalen Komfort, ohne deine Bewegungen einzuschränken.


Dank der wasserabweisenden Beschichtung unserer ACG-Hosen bleibst du auch bei starkem Regen trocken. In Styles mit Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials sicher und trocken verstauen. Elastische Taillenbünde sind bequem und halten Nässe draußen. Für noch mehr Funktionalität findest du robuste Gürtelschlaufen, an denen du ganz einfach einen Karabiner befestigen kannst – perfekt, um deine wichtigsten Tools immer griffbereit zu haben. Modelle mit verstärkten Knieeinsätzen bieten extra Strapazierfähigkeit und schützen deine Hosen bei intensiver Nutzung vor Abrieb. Natürlich darf auch der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen, der deinem Outfit einen modischen, hochwertigen Touch verleiht. Und dank der großen Größenvielfalt für alle Altersgruppen kann wirklich jede:r Teil der nächsten Outdoor-Expedition sein.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike ACG-Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.