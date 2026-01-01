Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)

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Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8305-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
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Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.
Vorteile
Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter warm bleibst.
Produktinformationen
- Kängurutasche
- Gerippte Ausschnitte
- Aufgesticktes Swoosh-Logo
- Body: 52 % Polyester / 48 % Baumwolle; Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IO8305-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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