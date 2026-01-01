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Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen) - Schwarz/Weiß

Nike

Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)

CHF 85
Schwarz/Weiß
Pink Smoke/Weiß
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Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO8305-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike

CHF 85

Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.

Vorteile

Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter warm bleibst.

Produktinformationen

  • Kängurutasche
  • Gerippte Ausschnitte
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Body: 52 % Polyester / 48 % Baumwolle; Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO8305-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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