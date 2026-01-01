Nike
Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Bleib voll im Flow (auch wenn der Schweiß trocknet). Das mittelschwere, angeraute Fleece dieses Hoodies fühlt sich innen besonders weich und außen geschmeidig an. So genießt du nach dem Laufen angenehmen Tragekomfort und ein besonders großzügiges Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Style: IU3945-063
- Ursprungsland/-region: Ägypten
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Bleib voll im Flow (auch wenn der Schweiß trocknet). Das mittelschwere, angeraute Fleece dieses Hoodies fühlt sich innen besonders weich und außen geschmeidig an. So genießt du nach dem Laufen angenehmen Tragekomfort und ein besonders großzügiges Tragegefühl.
Vorteile
- Die Oversize-Passform bietet besonders viel Platz am Körper.
- Die doppellagige Kapuze sorgt für eine weiche Struktur.
Produktinformationen
- Grafiken auf der Vorder- und Rückseite
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Style: IU3945-063
- Ursprungsland/-region: Ägypten
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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