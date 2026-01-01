Nike Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren

Bleib voll im Flow (auch wenn der Schweiß trocknet). Das mittelschwere, angeraute Fleece dieses Hoodies fühlt sich innen besonders weich und außen geschmeidig an. So genießt du nach dem Laufen angenehmen Tragekomfort und ein besonders großzügiges Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Bright Crimson

Style: IU3945-063

Ursprungsland/-region: Ägypten