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FC Chelsea Nike Fußball-T-Shirt (Damen) - Pitch Blue

FC Chelsea

Nike Fußball-T-Shirt (Damen)

CHF 35
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Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426
  • Ursprungsland/-region: Türkei

FC Chelsea

CHF 35

Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue
  • Style: IM1695-426
  • Ursprungsland/-region: Türkei

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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