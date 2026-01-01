FC Chelsea 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (Herren)

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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Hol dir mit diesem Replika-Trikot vom FC Chelsea den Look der Torhüter:innen deines Lieblingsteams. Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.