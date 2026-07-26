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Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated

Knöchelsocken (3 Paar)

CHF 22
Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color
Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color
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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Nike Court-Grafiken sorgen für den Match-Ready-Style auch über den Court hinaus.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8635-902
  • Ursprungsland/-region: Türkei

Nike Everyday Elevated

CHF 22

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Nike Court-Grafiken sorgen für den Match-Ready-Style auch über den Court hinaus.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • 69 % Baumwolle/29 % Polyester/2 % Elasthan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8635-902
  • Ursprungsland/-region: Türkei

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

4.5 Sterne

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

  • Günni15182

    Gute Verarbeitung und gute Passform!

Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar)

Nike Everyday Elevated

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