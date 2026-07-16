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Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated

Crew-Socken (2 Paar)

CHF 20
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color
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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8594-901
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Everyday Elevated

CHF 20

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • Aufgestickte "Just Do It"-Grafik
  • 67 % Baumwolle/30 % Polyester/3 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8594-901
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar)

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