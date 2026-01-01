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Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder) - Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch

Recyclingmaterialien

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

23 % Rabatt
Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/Weiß/Green Strike/Green Strike

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist zurzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Diese leichten Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
  • Style: IF2812-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Erling Haaland Academy

23 % Rabatt

Diese leichten Shorts sind mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist. Die schweißableitende Technologie und die Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du auf dem Spielfeld kühl bleibst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
  • Style: IF2812-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 132 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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    23 % Rabatt