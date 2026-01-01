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England Tech Fleece
Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)
CHF 99.95
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
- Style: IB7869-486
- Ursprungsland/-region: Vietnam
England Tech Fleece
CHF 99.95
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.
Produktinformationen
- Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
- Style: IB7869-486
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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England Tech Fleece
CHF 99.95