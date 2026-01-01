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England Tech Fleece Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen) - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece

Nike Fußballhose für ältere Kinder (Jungen)

CHF 99.95
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Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB7869-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

England Tech Fleece

CHF 99.95

Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du dein Team bei jedem Wetter anfeuern.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB7869-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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