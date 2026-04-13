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England Tech Fleece Nike Fußball-Jogger für Herren - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece

Nike Fußball-Jogger (Herren)

CHF 130
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

In dieser England Jogger kannst du dein Team bequem anfeuern. Sie besteht aus unserem hochwertigen, leichten Tech Fleece und ist geschmeidig an der Innen- und Außenseite, um viel Wärme zu gewährleisten, ohne aufzutragen.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB6412-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

England Tech Fleece

CHF 130

In dieser England Jogger kannst du dein Team bequem anfeuern. Sie besteht aus unserem hochwertigen, leichten Tech Fleece und ist geschmeidig an der Innen- und Außenseite, um viel Wärme zu gewährleisten, ohne aufzutragen.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB6412-486
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
    • 7/8-Länge: reicht bis zum Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Yoni834533243

    I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.

  • georges616954792

    Top quality and highly recommend it.

England Tech Fleece Nike Fußball-Jogger für Herren

England Tech Fleece

CHF 130

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