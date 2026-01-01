England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)

Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.

Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß

Style: IB5487-486

Ursprungsland/-region: Laos, Thailand