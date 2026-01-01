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England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren) - Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß

Recyclingmaterialien

England Strike

Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)

CHF 170
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
  • Style: IB5487-486
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

England Strike

CHF 170

Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
  • Style: IB5487-486
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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