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England Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder) - Weiß/Speed Red/Work Blue/Obsidian

Recyclingmaterialien

England

Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)

CHF 105
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieser klassische England-Trainingsanzug besteht aus geschmeidigem Strickmaterial und ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet. Er sorgt für Tragekomfort beim Spielen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Speed Red/Work Blue/Obsidian
  • Style: IH1896-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

England

CHF 105

Dieser klassische England-Trainingsanzug besteht aus geschmeidigem Strickmaterial und ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet. Er sorgt für Tragekomfort beim Spielen.

Produktinformationen

  • Elastisches Material an Bündchen und Saum der Jacke
  • Seitentaschen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Speed Red/Work Blue/Obsidian
  • Style: IH1896-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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