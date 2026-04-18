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Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren) - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß

Nike Dunk Low Retro SE

Herrenschuh

30 % Rabatt
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Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?


  • Gezeigte Farbe: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß
  • Style: II7078-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Dunk Low Retro SE

30 % Rabatt

Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?

Vorteile

  • Das Obermaterial wird mit der Zeit weicher und erhält eine Vintage-Optik.
  • Die Mittelsohle aus Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit dem typischen Drehpunkt bietet Strapazierfähigkeit, Traktion und klassischen Style.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß
  • Style: II7078-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren)

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