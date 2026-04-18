Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren)

stef1508
Super modèle, très confortable et stylé
Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Nike Dunk Low Retro SE
Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
stef1508
Super modèle, très confortable et stylé
Nike Dunk Low Retro SE