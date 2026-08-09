Nike Dunk Low Retro Herrenschuh

Colors run
ThomasW409627958
Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
Auf einen Klassiker ist immer Verlass. Der Dunk Low kombiniert sein legendäres Color Blocking und hochwertige Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Nike Dunk Low Retro
Auf einen Klassiker ist immer Verlass. Der Dunk Low kombiniert sein legendäres Color Blocking und hochwertige Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
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Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy
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