Nike Dunk Low Retro Herrenschuh

Auf einen Klassiker ist immer Verlass. Der Dunk Low kombiniert sein legendäres Color Blocking und hochwertige Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?

Gezeigte Farbe: Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Schwarz

Style: IM4414-200

Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam