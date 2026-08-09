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Nike Dunk Low Retro Herrenschuh - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Schwarz

Nike Dunk Low Retro

Herrenschuh

CHF 135
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh - Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Schwarz
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Auf einen Klassiker ist immer Verlass. Der Dunk Low kombiniert sein legendäres Color Blocking und hochwertige Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?


  • Gezeigte Farbe: Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Schwarz
  • Style: IM4414-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam

Nike Dunk Low Retro

CHF 135

Auf einen Klassiker ist immer Verlass. Der Dunk Low kombiniert sein legendäres Color Blocking und hochwertige Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?

Vorteile

  • Das Lederobermaterial wird mit der Zeit weicher und bekommt dadurch einen Vintage-Look.
  • Die Mittelsohle aus Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Strapazierfähigkeit, Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Perforationen im Zehenbereich
  • Gezeigte Farbe: Bronze Eclipse/Pale Ivory/Pale Vanilla/Schwarz
  • Style: IM4414-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

3 Sterne

  • Colors run

    ThomasW409627958

    Shoe looks good at first. Black color bleeds onto white really easily and makes the shoe look messy

Nike Dunk Low Retro Herrenschuh

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