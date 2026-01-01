Dallas Mavericks Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Dallas Mavericks Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.