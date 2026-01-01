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Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder) - Midnight Navy/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Crossover

Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)

CHF 30
Midnight Navy/Weiß
Schwarz/Weiß
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Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IO3380-410
  • Ursprungsland/-region: Thailand

Nike Crossover

CHF 30

Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine perfekte Passform.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IO3380-410
  • Ursprungsland/-region: Thailand

Größe und Passform

    • Das weibliche Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 127 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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