Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)

Nike Crossover

CHF 49.99 CHF 70 28 % Rabatt

Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.