Recyclingmaterialien
Nike Crossover
Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II4240-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Crossover
Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Taschenplatzierung – seitlich
- Taschentyp – für die Hände
- Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: II4240-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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