Nike Court Vision Low Suede Premium Schuh (Herren)

Beim Nike Court Vision Low trifft der Fastbreak-Style des Basketballs der 80er Jahre auf das schnelle Spiel von heute. Das Obermaterial aus glattem Wildleder erinnert an die Oldschool-Basketballsneaker mit einem Premium-Touch, und für die klassische Cupsohle aus Gummi standen die legendärsten Styles der Vergangenheit Modell.

Gezeigte Farbe: Wheat/Flax/Wheat

Style: IQ9749-700

Ursprungsland/-region: Indien