Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" Schuh (Damen)

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Der Schuh aus Kunstleder mit einer Cupsohle aus Gummi bietet ganztägigen Tragekomfort und wurde von einigen der legendärsten Styles der Vergangenheit inspiriert. Gestickte Blumen sorgen für ein dezentes Finish.

Gezeigte Farbe: Sail/Light Orewood Brown/Cream II

Style: IV5530-101

Ursprungsland/-region: Indien