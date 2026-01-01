Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" Schuh (Damen)

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Damenschuh
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Der Schuh aus Kunstleder mit einer Cupsohle aus Gummi bietet ganztägigen Tragekomfort und wurde von einigen der legendärsten Styles der Vergangenheit inspiriert. Gestickte Blumen sorgen für ein dezentes Finish.
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Style: IV5530-101
- Ursprungsland/-region: Indien
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Der Schuh aus Kunstleder mit einer Cupsohle aus Gummi bietet ganztägigen Tragekomfort und wurde von einigen der legendärsten Styles der Vergangenheit inspiriert. Gestickte Blumen sorgen für ein dezentes Finish.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Kunstleder wird mit der Zeit perfekt weich.
- Die Gummi-Cupsohle gewährleistet Strapazierfähigkeit und Traktion.
- Perforationen an den Zehen und Seiten sorgen für Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Kunstleder-Obermaterial
- Gepolsterter Schuhkragen
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Style: IV5530-101
- Ursprungsland/-region: Indien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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