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Nike Club Rules
T-Shirt
CHF 57
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
- Style: IR6999-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Club Rules
CHF 57
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- NikeCourt-Patch
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
- Style: IR6999-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Model trägt Größe 2XL bei einer Körpergröße von 191 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Club Rules
CHF 57