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Nike Club Rules T-Shirt - Summit White

Nike Club Rules

T-Shirt

CHF 52
Summit White
Hydrogen Blue

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.


  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IU4465-121
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Club Rules

CHF 52

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Gerippter Kragen
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IU4465-121
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
    • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club Rules T-Shirt

    Nike Club Rules

    CHF 52

    Weitere Infos

      • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
      • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.