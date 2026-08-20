Bild 1 von 11
Nike Club Rules
T-Shirt
CHF 52
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IU4465-121
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Club Rules
CHF 52
Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Gerippter Kragen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Summit White
- Style: IU4465-121
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
- Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Nike Club Rules
CHF 52
Weitere Infos
- Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
- Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.