Chicago Bulls
Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in einem Hoodie, der dich warm hält, die Brust rausstreckst.
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Weiß
- Style: HV9794-060
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Chicago Bulls
Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in einem Hoodie, der dich warm hält, die Brust rausstreckst.
Vorteile
Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.
Produktinformationen
- Body: 100 % Baumwolle; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Weiß
- Style: HV9794-060
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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