Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak Tracksuit für Herren

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Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Peak Trainingsanzug für Herren
CHF 150
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In Action, unterwegs, egal wo du bist, mit den Bulls liegst du immer richtig. Zeige deinen Teamstolz für die Chicago Bulls mit dem Peak Trainingsanzug.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9713-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Chicago Bulls Courtside
CHF 150
In Action, unterwegs, egal wo du bist, mit den Bulls liegst du immer richtig. Zeige deinen Teamstolz für die Chicago Bulls mit dem Peak Trainingsanzug.
Produktinformationen
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 100 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Polyester /2 % Elastan. Taschenbeutel (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HV9713-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
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Chicago Bulls Courtside
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