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Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren) - Weiß

Chicago Bulls Courtside

Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

29 % Rabatt
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Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IF4523-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Chicago Bulls Courtside

29 % Rabatt

Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.

Vorteile

Das schwere, formbeständige Baumwollmaterial sorgt für ein angenehm festes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Gerippter Halsbund
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IF4523-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

4.5 Sterne

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

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