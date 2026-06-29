Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.
Chicago Bulls Courtside
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.
Das schwere, formbeständige Baumwollmaterial sorgt für ein angenehm festes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside