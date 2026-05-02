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Brazil Club Nike Fußball-Hoodie aus French-Terry für Herren - Coastal Blue/Light Menta

Brasilien Club

Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)

CHF 80
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Wir haben einen Klassiker für den Alltag überarbeitet und mit brasilianischem Stolz versehen, um einen bequemen Klassiker zu entwerfen, den du immer wieder tragen wirst. Dieser relaxte Hoodie besteht aus leichtem French-Terry, das auf der Außenseite glatt ist und innen mit nicht angerauten Schlaufen versehen ist. Er ist atmungsaktiv und bequem genug, um ihn das ganze Jahr über zu tragen.


  • Gezeigte Farbe: Coastal Blue/Light Menta
  • Style: IB6300-433
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Brasilien Club

CHF 80

Wir haben einen Klassiker für den Alltag überarbeitet und mit brasilianischem Stolz versehen, um einen bequemen Klassiker zu entwerfen, den du immer wieder tragen wirst. Dieser relaxte Hoodie besteht aus leichtem French-Terry, das auf der Außenseite glatt ist und innen mit nicht angerauten Schlaufen versehen ist. Er ist atmungsaktiv und bequem genug, um ihn das ganze Jahr über zu tragen.

Vorteile

  • Bündchen und Saum sind gerippt und sorgen dafür, dass der Hoodie perfekt sitzt, wenn du dich bewegst.
  • Mit dem Kordelzug kannst du die Kapuze locker tragen oder enger zuziehen, um dich warmzuhalten.

Produktinformationen

  • Body/Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle/20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Coastal Blue/Light Menta
  • Style: IB6300-433
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Nike Fußball-Hoodie aus French-Terry für Herren

Brasilien Club

CHF 80

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