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Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren - Clover/Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

Boston Celtics Icon Edition

Nike NBA Swingman Shorts für Herren

CHF 80
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert und verfügen über atmungsaktives Material und Designdetails, die zum Look deines Teams auf dem Court passen. Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern.


  • Gezeigte Farbe: Clover/Weiß/Weiß
  • Style: AJ5587-312
  • Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand

Boston Celtics Icon Edition

CHF 80

NBA-INSPIRATION FÜR DEIN TEAM.

Die Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert und verfügen über atmungsaktives Material und Designdetails, die zum Look deines Teams auf dem Court passen. Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
  • Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
  • Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Taschen für die Hände
  • NBA- und Team-Logos
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Clover/Weiß/Weiß
  • Style: AJ5587-312
  • Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (5)

4.2 Sterne

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

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