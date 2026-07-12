Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Die Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert und verfügen über atmungsaktives Material und Designdetails, die zum Look deines Teams auf dem Court passen. Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern.

Gezeigte Farbe: Clover/Weiß/Weiß

Style: AJ5587-312

Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand