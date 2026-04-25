Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-Trikot für Herren

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.
Boston Celtics Courtside
Footballfeld? Basketballcourt? Ganz egal. Egal welche Sportart, die Celtics sind an deiner Seite. Mit diesem Dri-FIT Trikot zeigst du deine Begeisterung für dein Lieblingsteam.
Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
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James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside