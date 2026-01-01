Boston Celtics Club T-Shirt (Herren)

Boston Celtics Club

CHF 40

Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.

Vorteile Das weiche, leichte Baumwollmaterial ist perfekt für den Alltag.