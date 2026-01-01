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Boston Celtics Club T-Shirt (Herren) - Clover

Boston Celtics Club

T-Shirt (Herren)

CHF 40
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Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.


  • Gezeigte Farbe: Clover
  • Style: IO6277-312
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Boston Celtics Club

CHF 40

Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.

Vorteile

Das weiche, leichte Baumwollmaterial ist perfekt für den Alltag.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Clover
  • Style: IO6277-312
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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