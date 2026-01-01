Boston Celtics Club
T-Shirt (Herren)
Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.
- Gezeigte Farbe: Clover
- Style: IO6277-312
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
Boston Celtics Club
Du bist Fan durch und durch. Hier zählt echte Treue. Dieses T-Shirt aus weicher Baumwolle ist eine authentische Hommage an deinen Lieblingsverein, die Celtics, seine Gemeinschaft, seine Kultur und Basketball.
Vorteile
Das weiche, leichte Baumwollmaterial ist perfekt für den Alltag.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Clover
- Style: IO6277-312
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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