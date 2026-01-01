Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss (ältere Kinder, Jungen)

Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Weich, warm und bequem – dieser Atlético Hoodie schützt dich bei kaltem Wetter. Das French-Terry-Material in klassischer Passform lässt sich einfach über anderen Kleidungsstücken tragen. Die Details auf der Brust zeigen deine Liebe für dein Lieblingsteam.
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
- Style: IO3549-455
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Atlético Madrid Club
Weich, warm und bequem – dieser Atlético Hoodie schützt dich bei kaltem Wetter. Das French-Terry-Material in klassischer Passform lässt sich einfach über anderen Kleidungsstücken tragen. Die Details auf der Brust zeigen deine Liebe für dein Lieblingsteam.
Vorteile
- Das French-Terry-Material ist weich und sorgt für leichten Tragekomfort wie dein klassisches Sweatshirt.
- Bündchen und Saum sind gerippt und sorgen dafür, dass der Hoodie perfekt sitzt, wenn du dich bewegst.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
- Style: IO3549-455
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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