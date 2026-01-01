Atlético Madrid Chill Terry Nike Fußball-Kapuzenjacke (Damen)

Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IO3591-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Dieser leichte Atlético-Madrid-Hoodie in lockerer Passform ist für wärmeres Wetter konzipiert. Das weiche und leicht drapierte Material schließt die Lücke zwischen Fleece und Jersey-Strickmaterial.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Ripp an Bündchen und Saum
- Body: 70 % Baumwolle/30 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IO3591-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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