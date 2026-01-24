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Nike Air Windrunner Trainingsjacke für Herren - Light Bone

Recyclingmaterialien

Nike Air

Windrunner Track-Jacket (Herren)

30 % Rabatt
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Fasern

Sportlicher Style im neuen Look für den Alltag. Diese Trainingsjacke besteht aus wasserabweisendem, gewebtem Taftgewebe sowie einem Netzfutter und ist mit gewebten Paspeln versehen, die in unser ikonisches Windrunner-Design geformt sind. Sie ist besonders weit geschnitten und hat eine moderne Passform.


  • Gezeigte Farbe: Light Bone
  • Style: IF1288-072
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air

30 % Rabatt

Sportlicher Style im neuen Look für den Alltag. Diese Trainingsjacke besteht aus wasserabweisendem, gewebtem Taftgewebe sowie einem Netzfutter und ist mit gewebten Paspeln versehen, die in unser ikonisches Windrunner-Design geformt sind. Sie ist besonders weit geschnitten und hat eine moderne Passform.

Produktinformationen

  • Zweiwege-Reißverschluss
  • Taschen für die Hände
  • Elastisches Material an Saum und Bündchen
  • Body: 100 % Nylon; Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Bone
  • Style: IF1288-072
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Windrunner Trainingsjacke für Herren

Nike Air

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