Nike Air Max Plus By You personalisierbarer Schuh

Nike Air Max Plus By You

CHF 240

Dieser bewährte Schuh ist zurück in einer Vielzahl von neutralen Farben für vielseitigen Style. Füge ihm mit Metallic-Mesh im Obermaterial und schimmernden Optionen auf dem Kunststoff-Cage etwas Glanz hinzu. Nachdem du zwischen sieben verschiedenen Laschen-Labels gewählt hast, kannst du jedes Air-Element mit einem persönlichen Text versehen. Der Air Max Plus ist bereit für deinen speziellen Touch.

Was ist deine Basis?

Wähle zwischen geschmeidigem Leder und Metallic-Mesh für einen Look, der wirklich zu dir passt.

Zeit Farbe

Luxuriöse neutrale Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jedem Air-Element ist Platz für bis zu vier Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.